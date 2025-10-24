El OAR visita al filial del Barça en busca de un triunfo redentor

El Attica 21 Hotels OAR visita este domingo (16.30) la pista del Barça Atlétic en busca de un triunfo que le permita quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota, la semana pasada, ante el Eivissa. El primer varapalo del curso puso fin a un regreso idílico a la División de Honor Plata. Los de Nando González se enfocan en volver a sumar fuera de casa. No será en el Palau, pero sí en la ciudad deportiva Joan Gamper, donde busque el camino de regreso a la senda del triunfo.

El filial blaugrana llega en mala racha, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero el OAR se aferra a su esfuerzo y a su rendimiento defensivo para sumar otros dos puntos.