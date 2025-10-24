Balonmano | División de Honor Plata
El OAR visita al filial del Barça en busca de un triunfo redentor
Quiere volver a sumar tras sufrir ante el Eivissa su primer varapalo
A Coruña
El Attica 21 Hotels OAR visita este domingo (16.30) la pista del Barça Atlétic en busca de un triunfo que le permita quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota, la semana pasada, ante el Eivissa. El primer varapalo del curso puso fin a un regreso idílico a la División de Honor Plata. Los de Nando González se enfocan en volver a sumar fuera de casa. No será en el Palau, pero sí en la ciudad deportiva Joan Gamper, donde busque el camino de regreso a la senda del triunfo.
El filial blaugrana llega en mala racha, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero el OAR se aferra a su esfuerzo y a su rendimiento defensivo para sumar otros dos puntos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja