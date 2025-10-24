¿Dónde se podrán ver los derbis gallegos del Leyma en Primera FEB?

La Televisión de Galicia anunció que llegó a un acuerdo con la FEB y con LaLigaPlus para emitir los derbis gallegos que jueguen esta temporada los equipos gallegos de Primera Federación, entre ellos el Leyma Básquet Coruña. Serán seis los partidos ofrecidos en abiertos que disputarán entre sí los coruñeses, el Obradoiro y el Club Ourense Baloncesto. Esta oferta se suma a los partidos del BAXI Ferrol en la Eurocup que ya ofrece en sus distintos canales de difusión. Vuelve, de esta manera, el Leyma a las emisiones en abiertos después de varias temporadas tras su paso por plataforma como Movistar o LaLigaPlus.

Habrá que esperar al último fin de semana de diciembre para poder seguir por la pequeña pantalla y sus diferentes plataformas el Leyma-COB del próximo 17 de diciembre en A Coruña. Diez días después y antes de que acabe el año llegará el partido en el Fontes do Sar ante el Obradoiro. Ya en la segunda vuelta se podrá seguir el COB-Leyma el fin de semana del 10 de marzo y el Leyma-Obradoiro en torno al 10 de abril, ya en el Coliseum. El COB-Obradoiro será el 10 de enero y la vuelta, la vuelta en el Fontes do Sar el 18 de abril, ambos en 2026.

Resto de partidos

La TVG asegura que negocia con DAZN para emitir los del Breogán en ACB y, de momento, no hay noticias del resto de competición de Primera FEB que afrontan tres de los grandes equipos de baloncesto de Galicia. Para los aficionados que quieran seguir este partidos deben hacer por la plataforma LaLigaPlus, que es de pago con diferente tipo de modalidades.