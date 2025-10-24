Tizona y Leyma, dos equipos "sin muchas ataduras"

Llega el Leyma inestable al duelo ante Tizona con el sobresfuerzo de la Copa de España, con lesiones, con los ecos del caso Mencía y con Radoncic recién aterrizado. Todo muy en el aire para un equipo, por ahora, inmaculado que visita una de las pistas más complicadas de la categoría ante un equipo que casi es calco de su patrón: "Serán dos partidos entretenidos para el espectador (jugarán también en Copa), porque somos dos equipos que queremos correr, jugar sin muchas ataduras. Tiona tiene un ritmo alto, con muchas variantes dentro de los sistemas. Hay que hacer un muy buen partido para competir ahí. Son un equipo difícil y es cierto que han perdido algún partido que tenían controlado. En Zamora ganaban, perdieron en casa ante Fuenlabrada", razona parándose más en los puntos fuertes propios que en la debilidades ajenas: "Intentamos mejor nuestras cosas, más que hacer cosas para los rivales, aunque evidentemente tenemos scouting y nos fijamos mucho. Tienen similitud (de juego) en muchas situaciones, pero no es el mismo ataque, no son los mismos jugadores. Tenemos que pendientes de sus jugadores y de qué hacen bien, más que en las situaciones de juego. Los dos bases cómo atacan y cómo genetran, sus tiradores como Jofresa y Jackson, sus pivotes que pueden jugar poste bajo y de cara. Conocer a los jugadores y qué hacer para parar sus puntos fuertes, ya conocemos el estilo", cuenta.

Cremo, Caio y Radoncic son duda en un equipo que anda justos de efectivos. "Como todos los equipos, estamos un poco cansados, pero no es ninguna excusa" avanza quien está "controlando las cargas y que los jugadores lleguen en perfectas condiciones". "A ver si podemos ir incorporando a algún jugador y nos puede ayudar. Caio (Pacheco), Joe Cremo y Dino (Radoncic), que ha llegado al primer entrenamiento (el viernes). Si vemos que todo funciona, a ver si puede estar para ayudarnos.. Son tres partidos en una semana y vamos a un campo supercomplicado de un equipo que juega muy bien. Es importante que tengamos a todo el equipo para seguir sumando", suplica.

El Tizona fue el gran caladero del Leyma este verano con hasta tres incorporaciones llegadas de Burgos. Marco espera que ese regreso no les pese: "He intentado comunicarles que si hay esa motivación que se focalice para bien, para hacer el mejor partido posible para que disfruten, no para que haya tensión, porque llegan a la que ha sido su casa unos años. Esa tensión y nervios que sean para bien, no para mal. Estarán motivados, pero también lo estoy yo que jugué hace muchos años allí. Es el siguiente partido, el presente. Hay que estar motivados para competir, espero que lo estén. Que focalicen bien y que les genere buenas vibraciones".