0-3 | El Zalaeta se queda corto y cae en casa frente al Leganés

El Zalaeta se quedó con las manos vacías en el duelo que disputó contra el Leganés en el Barrio de las Flores. El conjunto coruñés cayó en tres sets (22-25, 16-25, 19-25) en un duelo que el conjunto madrileño dominó desde el inicio hasta el final. Las jugadoras de Jorge Barrero plantaron cara, sobre todo, en el primer parcial del partido. Inés Rivas, Alba Quirós y Carla Herrero comandaron el ataque en un set que se resolvió con un marcador muy parejo.

Las coruñesas llegaron a igualar el segundo parcial tras un buen inicio del Leganés, pero enterraron sus opciones de remontar al encajar seis puntos consecutivos y un parcial de 2-11. Mantuvieron la cabeza alta en el tercer set, pero no pudieron impedir el triunfo de las madrileñas.