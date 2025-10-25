Hockey sobre patines | OK Plata Masculina
2-2 | Compañía salva un punto sobre la bocina
A Coruña
Empate agónico de Compañía de María contra el filial del Reus (2-2). El equipo de Álex Canosa se adelantó con un gol de Pablo Cancela de penalti, pero perdió su ventaja en el ecuador de la segunda parte. Sáenz de Buruaga firmó la igualada a falta de trece segundos y rescató un punto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja