Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Masculina

2-2 | Compañía salva un punto sobre la bocina

La plantilla de Compañía de María.

La plantilla de Compañía de María. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

Empate agónico de Compañía de María contra el filial del Reus (2-2). El equipo de Álex Canosa se adelantó con un gol de Pablo Cancela de penalti, pero perdió su ventaja en el ecuador de la segunda parte. Sáenz de Buruaga firmó la igualada a falta de trece segundos y rescató un punto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents