2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just

Puntuar en la OK Liga es carísimo. Independientemente de la entidad o la clasificación del rival, la competición exige remar cada partido hasta el final para obtener recompensa en la clasificación. Y si no, que se lo pregunten al Liceo. El conjunto de Juan Copa tuvo que exprimirse hasta el último minuto en La Bonaigua para lograr un empate frente al Sant Just (2-2).

Iñaki Cabezas tuvo la mejor ocasión de los primeros minutos, con un disparo desde la izquierda que obligó a Blai Roca a estirarse bajo los palos. Miquel probó de nuevo al meta verdiblanco un minuto después y Crespo estampó un lanzamiento en el cuerpo de Cervera. Fue una declaración muy seria de intenciones de un Sant Just que había saltado a la pista a ganar. El propio Nil replicó con carácter, con un envío lejano que se fue ligeramente desviado. Las alternativas y el ritmo marcaban las pulsaciones de un duelo de tú a tú y sin complejos. Cervera y Xaus tuvieron una doble oportunidad que desbarató Camps y el partido se fue al primer tiempo muerto para ajustar las piezas.

El vaivén de llegadas no cesó. Cabezas probó a Roca y Xaus remató con intención, pero sin puntería, un gran pase de Jacobo. Dava Torres dibujó un dos para uno junto a Carballeira, pero su lanzamiento fue detenido por el guardameta local. En la recta final del primer tiempo, el choque se convirtió en un toma y daca constante. Dalmau, Burguillos y Cabezas lideraron los ataques locales y Carballeira y Torres los visitantes. Sin acierto en ambos arcos.

La segunda mitad comenzó del mismo modo. Burguillos se convirtió en un quebradero de cabeza constante para los liceístas y Dava se encargó de asustar al cuadro catalán en un par de acercamientos. Pero, de nuevo, los muros de Camps y Roca parecían infranqueables. El gol, eso sí, se sentía en el aire. Se sorteaba en las dos porterías y la única duda era saber cuál de las escuadras sacaría el boleto ganador. El palito corto le tocó a los locales. Cabezas cambió de ritmo, dejó atrás a Dava y batió con un golpeo potente a Blai Roca para abrir la lata. Un minuto después, Gilabert aprovechó el desconcierto coruñés para firmar el segundo con un chut muy ajustado desde larga distancia (2-0). El propio Gilabert tuvo el tercero en la siguiente acción y Juan Copa paró el encuentro para reajustar a sus hombres, en el momento más dulce del Sant Just.

El Liceo tenía doce minutos por delante para evitar la debacle y pasó a jugar a contrarreloj. El equipo colegial se volcó sobre la meta del Sant Just y tanto rascó que encontró su premio a falta de dos minutos y medio para el final. Nuno Paiva recortó distancias tras una gran jugada individual de Dava Torres y, acto seguido, cocinó el segundo entre rivales para asistir a Toni Pérez. El asturiano no falló y el Liceo gritó de alivio, de rabia y de euforia. Salvó un punto y continúa sin perder en OK Liga.