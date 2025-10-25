Balonmano | División de Honor Plata
36-37 | Rubén Sánchez desata la fiesta del OAR ante el Barça Atlétic
El equipo coruñés remonta y vuelve a la senda del triunfo con un gol en el último segundo tras un robo providencial de Bedia
Pocas cosas se pueden hacer en diez segundos, los que tardó el Attica 21 Hotels OAR en recorrer de punta a punta la pista de la ciudad deportiva Joan Gamper para que Rubén Sánchez marcase, a un segundo del final, el tanto de la victoria (36-37) ante el Barça Atlétic. Beltrán Bedia, héroe en ataque todo el partido, se redimió del lanzamiento de siete metros que erró en el último minuto con un robo que permitió al equipo coruñés doblegar al filial culé.
Fue la enésima prueba de fe y esfuerzo para el OAR. Bedia, Chan y Navarro lideraron la ofensiva en un día en el que Jan Blas, joya de la cantera blaugrana, hizo trizas a la defensa coruñesa. El Barça llegó a mandar por cinco tantos (18-13) y la renta al descanso se quedó en cuatro (21-17).
Sin Álex Malid, descalificado, los pupilos de Nando González tuvieron que apretar en arrimar el hombro en defensa sin perder precisión en ataque. Bedia y Freitas recuperaron la ventaja oarista a 13 minutos del final con cuatro goles consecutivos, pero el Barça reaccionó para dejar todo por decidir en el último minuto. Beltrán Bedia tuvo tiempo de fallar un lanzamiento de siete metros a 30 segundos del final, robar un balón clave a diez e iniciar la contra con la que Rubén Sánchez desató la locura en el banquillo oarista.
