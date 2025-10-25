Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

38-29 | Derrota del Culleredo en su visita al Teucro

RAC

A Coruña

El Balonmán Culleredo no pudo llevarse una alegría en su visita a la siempre complicada pista del Teucro: 38-29. Los nueve goles de Alejandro Gómez y los ocho de Mario Crecente fueron insuficientes ante el vendaval local. El próximo rival en casa será el Luceros, filial del Frigoríficos.

