Balonmano | Primera Nacional
38-29 | Derrota del Culleredo en su visita al Teucro
A Coruña
El Balonmán Culleredo no pudo llevarse una alegría en su visita a la siempre complicada pista del Teucro: 38-29. Los nueve goles de Alejandro Gómez y los ocho de Mario Crecente fueron insuficientes ante el vendaval local. El próximo rival en casa será el Luceros, filial del Frigoríficos.
