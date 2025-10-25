Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

4-0 | Rebe González lidera el primer triunfo del HC Coruña

Jana Crespo, autora de uno de los goles de la tarde, controla la bola.

Jana Crespo, autora de uno de los goles de la tarde, controla la bola. / HCCF/Manu Boutureira

RAC

A Coruña

Primera victoria del Hockey Club Coruña en esta OK Liga. El conjunto de Stanis García recibió en el Palacio de los Deportes al Mieres, a quien se impuso (4-0) para celebrar los primeros puntos del curso. Rebe González marcó un doblete, y Jana Crespo y Anna Bulló también anotaron.

