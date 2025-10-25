Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola
4-0 | Rebe González lidera el primer triunfo del HC Coruña
A Coruña
Primera victoria del Hockey Club Coruña en esta OK Liga. El conjunto de Stanis García recibió en el Palacio de los Deportes al Mieres, a quien se impuso (4-0) para celebrar los primeros puntos del curso. Rebe González marcó un doblete, y Jana Crespo y Anna Bulló también anotaron.
