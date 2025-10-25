Baloncesto | Liga Femenina 2
53-56 | Triunfo de oficio de un Maristas que continúa al mando de la liga
Rompe el duelo en la primera mitad, pero sufre en la segunda
A Coruña
Suma y sigue para Maristas. El equipo de Fer Buendía logró su cuarto triunfo consecutivo frente al Barakaldo (53-56) y se mantiene en la cabeza de la tabla.
El primer cuarto fue de tanteo, sin sobresaltos. Los equipos mostraron un nivel parejo que cayó a favor de Maristas (12-14). Las coruñesas aceleraron en el segundo acto, con un parcial de 9-17, y enviaron el partido al descanso con un cómodo 21-31 . El tercer periodo empezó con susto. El Barakaldo llegó a igualar (33-33) y las gallegas se encomendaron a Dimitrijevic, Arcos, Fontana y Porri para mantener la ventaja. En el periodo final, el Barakaldo apretó, pero el Maristas resistió y venció.
