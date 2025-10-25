Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
7-0 | El Resa Cambre vuelve a perder en Alcorcón
A Coruña
Derrota del Resa Cambre en Madrid frente al Alcorcón (7-0). El equipo cambrés encajó los dos primeros tantos en los minutos iniciales y fue cuesta abajo el resto del encuentro. Todavía no conoce la victoria y ocupa el farolillo rojo de la tabla.
