8-2 | El 5 Coruña se da un festín y sigue en racha

El 5 Coruña sumó su tercera victoria consecutiva en Segunda B al golear (8-2) al Tierno Galván. El equipo rojillo tuvo que remontar antes del descanso el 0-2 inicial de los pucelanos. Víctor Rodríguez, Marco Estraviz y Xavi Merelas marcaron el camino y, en la segunda parte, llegó el festín. Yerai Rilo, Merelas, Lukas Ramos y Álex López redondearon la goleada.