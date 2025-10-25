Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | Segunda B

8-2 | El 5 Coruña se da un festín y sigue en racha

Lance de un encuentro del 5 Coruña en Novo Mesoiro.

Lance de un encuentro del 5 Coruña en Novo Mesoiro. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

El 5 Coruña sumó su tercera victoria consecutiva en Segunda B al golear (8-2) al Tierno Galván. El equipo rojillo tuvo que remontar antes del descanso el 0-2 inicial de los pucelanos. Víctor Rodríguez, Marco Estraviz y Xavi Merelas marcaron el camino y, en la segunda parte, llegó el festín. Yerai Rilo, Merelas, Lukas Ramos y Álex López redondearon la goleada.

