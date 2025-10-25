Fútbol Sala | Segunda B
8-2 | El 5 Coruña se da un festín y sigue en racha
A Coruña
El 5 Coruña sumó su tercera victoria consecutiva en Segunda B al golear (8-2) al Tierno Galván. El equipo rojillo tuvo que remontar antes del descanso el 0-2 inicial de los pucelanos. Víctor Rodríguez, Marco Estraviz y Xavi Merelas marcaron el camino y, en la segunda parte, llegó el festín. Yerai Rilo, Merelas, Lukas Ramos y Álex López redondearon la goleada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja