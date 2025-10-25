82-97 | El Leyma Coruña se impone con suspense al Tizona e iguala su mejor inicio de liga

El Leyma Coruña igualó ante el Tizona Burgos su mejor inicio de temporada en Primera FEB, el 5-0 que consiguió en la campaña 2012-13, al vencer (82-97) en El Plantío. El conjunto naranja encadenó su quinto triunfo del curso en un día en el que necesitó esforzarse al máximo hasta la recta final para aplacar las aspiraciones de remontada del conjunto burgalés. Una tarde con altibajos en defensa, sobre todo bajo el aro, y la lesión de Caio Pacheco, que recayó de su esguince de tobillo, empañan el debut de Dino Radoncic y un triunfo que, pese al margen de mejora, confirma la buena dirección del proyecto.

Era un día de reencuentros para muchos jugadores del Leyma con pasado en Burgos, pero también una oportunidad para que el equipo de Carles Marco demostrase de qué pasta está hecho ante un rival que calca parte de su filosofía. El intercambio de canastas entre Cuevas y Ayoze Alonso en los primeros minutos dejó claro que ambos equipos iban con el cuchillo entre los dientes en cada posesión. Marco confió en la muñeca de Jorgensen, pero Tizona encontró más puntos en la de Andy Huelves. El conjunto coruñés buscó su sitio en el encuentro y Dino Radoncic tuvo la oportunidad de debutar apenas tres días después de fichar por el club. Se estrenó con dos faltas y un aro pasado, mientras Huelves y Vila cerraban el primer cuarto con ventaja para Tizona (25-22)

El Leyma necesitó dos oportunidades para ponerse por delante. Fracasó en la primera, cuando Jacobo Díaz llegó a empatar (33-33) tras varios ataques exitosos de Cuevas, Thiam y Cremo. El regreso de Huelves a pista obligó a Carles Marco a pedir un tiempo muerto que cambió el rumbo del duelo. Diop ejerció de faro en ataque, Braz aportó en el tiro libre y Jacobo Díaz, con un dos más uno, confirmó la remontada (40-42). Apretaron los burgaleses, pero Jorgensen y Cremo ampliaron la renta camino de los vestuarios (45-51).

Aún tenía mucho que remar el conjunto naranja para decantar a su favor el encuentro en El Plantío. Primero, en la pintura, donde el Tizona fue capaz de mejorar en la lucha por los rebotes a medida que avanzó el duelo. Pese a ello, el conjunto coruñés estuvo cerca de encarrilar el partido por la vía rápida, como acostumbra en los terceros cuartos. Cuevas respondió al triple inicial de Gabriel Gil y Joe Cremo se hizo cargo del ataque para elevar la renta hasta los ansiados diez puntos. Jou, con un triple, encendió las alarmas en el banquillo de Tizona (50-63). La reacción no fue inmediata, pero sí contundente. Dos triples seguidos, de Gil y Seoane, enchufaron a los burgaleses, que con Huelves y Brown apretaron más un marcador que Radoncic y Thiam mantuvieron a favor del conjunto coruñés (67-75).

Fue un sufrimiento más psicológico que real el que tuvo que superar el Leyma en el último cuarto. Coqueteó en varios tramos con los diez puntos de renta, sustentado por Jou, Pacheco y Cremo, pero sufrió demasiado para proteger su aro y evitar segundas oportunidades de Tizona. Contuvo el aliento el equipo coruñés cuando Caio se marchó lesionado tras un resbalón en el que volvió a dolerse de su tobillo izquierdo. Hizo falta un esfuerzo adicional de Cuevas en los últimos cinco minutos, pero un triple de Jacobo Díaz fue la puntilla necesaria para enterrar las esperanzas de los burgaleses, que ya no se acercaron más en el marcador (82-97). Quinta victoria de un Leyma que iguala su mejor inicio de liga, pero sabe que aún tiene que pulir facetas de su juego.