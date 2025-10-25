Voleibol
Dos derrotas y una victoria para los equipos de Primera División de voleibol
A Coruña
El CV Oleiros fue el único equipo que dio buenas noticias entre los coruñeses. Se impuso 3-0 en la Primera División Masculina al Arona, mientras el conjunto femenino de la entidad perdía en la Femenina 2-3 ante el Curtidora. En el mismo escalón derrota 3-2 del Ciudad de A Coruña en Sestao. El domingo, otro duelo ante el Cafés Foronda Ekialde.
