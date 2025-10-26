Voleibol | Primera División Femenina
0-3 | Dulce victoria para el Ciudad de A Coruña
A Coruña
El Ciudad de A Coruña venció al Ekialde por la vía rápida (0-3) en su segundo partido de un fin de semana en el que dobló jornada. El triunfo le coloca en el tercer puesto de la tabla, a solo dos puntos del liderato que ocupa Los Campos.
