Voleibol | Primera División Femenina

0-3 | Dulce victoria para el Ciudad de A Coruña

La plantilla del Ciudad de A Coruña celebra una victoria. / CV Cidade A Coruña

RAC

A Coruña

El Ciudad de A Coruña venció al Ekialde por la vía rápida (0-3) en su segundo partido de un fin de semana en el que dobló jornada. El triunfo le coloca en el tercer puesto de la tabla, a solo dos puntos del liderato que ocupa Los Campos.

