Hockey sobre patines | OK Plata Masculina
1-5 | Dominicos estrena su casillero de triunfos
A Coruña
Dominicos se impuso con claridad al Alpicat (1-5) para sumar su primera victoria en la OK Plata. El equipo de Pablo Togores sentenció el partido antes del descanso con los goles de Gabriel Villares, Gonzalo Varela y Tomás Villares. En la segunda mitad cerraron el resultado Adrián Candamio y Tomás, que se fue con un doblete.
