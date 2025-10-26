1-5 | Dominicos estrena su casillero de triunfos

Dominicos se impuso con claridad al Alpicat (1-5) para sumar su primera victoria en la OK Plata. El equipo de Pablo Togores sentenció el partido antes del descanso con los goles de Gabriel Villares, Gonzalo Varela y Tomás Villares. En la segunda mitad cerraron el resultado Adrián Candamio y Tomás, que se fue con un doblete.