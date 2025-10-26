Rugby | División de Honor Iberdrola
17-44 | El Getxo amarga el regreso del CRAT a Elviña
El equipo coruñés cae de forma contundente en casa pese a los tantos de Ana Peralta y Chía Alfaro
Casi medio año llevaba el CRAT Rialta sin disputar un partido oficial en el campo universitario de Elviña y, en su regreso, se quedó con las ganas de sumar un triunfo en casa. El conjunto coruñés cayó de forma clara (17-44) ante el Getxo de Ichi Pozo y Leire Bianchi.
Golpeó primero el CRAT, que salió al verde con ganas de ponerle las cosas muy difíciles al Getxo. Un puntapié de Chía Alfaro abrió la contienda a los seis minutos, pero el equipo vasco remontó de inmediato. Ana Peralta y Chía Alfaro fueron las únicas capaces de responder a la contundencia ofensiva de las rivales. Lo hicieron en el primer tiempo, para llegar 10-25 al descanso, y repitieron en el segundo, para firmar el 17-32.
Leire Bianchi, ex del equipo de Arquitectura Técnica disipó cualquier esperanza de remontada y el conjunto vasco continuó su castigo hasta alcanzar el 17-44 final. Estreno amargo en casa para un CRAT que tiene que mejorar para soñar con los puestos nobles.
