Hockey sobre patines | OK Bronce

2-3 | Compañía B cae en casa frente al Lubiáns

RAC

A Coruña

Derrota del filial de Compañía en OK Bronce contra el Escola Lubiáns (2-3). Para los locales marcaron Torrado y Drago, mientras que para los visitantes lo hicieron Ruibal y los ex de colegiales Álex Pérez y Álvaro Trigo. Hubo cinco tarjetas azules.

