Hockey sobre patines | OK Bronce
2-3 | Compañía B cae en casa frente al Lubiáns
A Coruña
Derrota del filial de Compañía en OK Bronce contra el Escola Lubiáns (2-3). Para los locales marcaron Torrado y Drago, mientras que para los visitantes lo hicieron Ruibal y los ex de colegiales Álex Pérez y Álvaro Trigo. Hubo cinco tarjetas azules.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer