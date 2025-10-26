Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
7-0 | Goleada del Marineda, que reafirma su liderato
A Coruña
El Marineda Hockey ganó con contundencia al Oviedo Roller (7-0), en un partido plácido en el que anotaron Garrote, Pino, Isabela y Franci y Efe Muñoz, en dos ocasiones. Con este nuevo triunfo, se afianza en la cabeza de la clasificación con 12 puntos, los mismos que el Gatikako.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer