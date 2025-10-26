Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

7-0 | Goleada del Marineda, que reafirma su liderato

Las jugadoras del Marineda, en la previa de un partido.

Las jugadoras del Marineda, en la previa de un partido. / Marineda Hockey

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey ganó con contundencia al Oviedo Roller (7-0), en un partido plácido en el que anotaron Garrote, Pino, Isabela y Franci y Efe Muñoz, en dos ocasiones. Con este nuevo triunfo, se afianza en la cabeza de la clasificación con 12 puntos, los mismos que el Gatikako.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents