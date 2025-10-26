7-0 | Goleada del Marineda, que reafirma su liderato

El Marineda Hockey ganó con contundencia al Oviedo Roller (7-0), en un partido plácido en el que anotaron Garrote, Pino, Isabela y Franci y Efe Muñoz, en dos ocasiones. Con este nuevo triunfo, se afianza en la cabeza de la clasificación con 12 puntos, los mismos que el Gatikako.