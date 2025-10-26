Dos formas de triunfar en la Pedestre de Santiago

David De la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN. El Obradoiro y unas condiciones climatológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer. De la Fuente ganó tras una remontada brutal en los metros finales, mientras que la atleta aventajó por más de tres minutos a Laura Solsona, segunda clasificada.

Después de unos días de tiempo irregular, el sol fue el protagonista de un fin de semana marcado por el cambio horario. Con una hora más de descanso, los atletas acudieron a la línea de salida con antelación para calentar correctamente. De esta forma, a las 10.00 horas comenzaba la carrera con el pistoletazo de salida, que corrió a cargo de Carlos Adán.

Los participantes, al incio de la prueba. | J.P.

Desde una Avenida de Xoán XXIII hasta la bandera, la Pedestre consumía sus primeros metros a un exigente ritmo. Daniel Maneiro ejercía de liebre en los compases iniciales de la prueba, donde los favoritos optaban por no descubrir sus cartas. El respeto fue máximo en la cabeza. Alejandro Fernández y Roberto Trigo escoltaban al deportista del Atletismo Pino, a medida que la prueba subía de revoluciones a su paso por la Rúa do Camiño Francés.

Maneiro se afianzaba en los primeros puestos, mientras su compañero Yago García lo escoltaba desde la segunda fila. Momentos de tensión tras el paso por Fontiñas. Los favoritos, Iván Puentes y David De la Fuente, cogían sitio y el pelotón temía el hachazo. Y el cambio de ritmo no tardaba en llegar.

Ambos corredores, acompañados del insistente Yago García, se lanzaban, aprovechando la pendiente negativa de la Rúa de San Pedro. Un cambio de velocidad sorpresivo que dejaba sin respuesta a la gran mayoría del grupo de cabeza. La Pedestre se había roto.

Mehdi Elnabaoui se apuntaba a la fiesta en Rúa da Virxe da Cerca, completando un selecto elenco de cuatro atletas que se jugarían la victoria. Igualdad máxima entre la cabeza, donde De la Fuente asumía el mando en la entrada a la zona nueva de la ciudad. Y así se mantuvo hasta la llegada al campus. Iván Puentes volvía a cambiar de ritmo, esta vez en el paso por la Avenida das Ciencias. García y Elnabaoui no resistieron la velocidad del ferrolano, mientras De la Fuente se resignaba a renunciar al triunfo.

Los favoritos monopolizaban la carrera, a medida que la distancia con sus perseguidores era mayor. Se alcanzaba el ecuador y, tras pasar por la zona de avituallamiento, ambos medían sus energías ante un público de Galeras entregado.

La paridad era absoluta y, una vez más, todo parecía indicar que la cuesta de Vite determinaría el ganador. No quiso esperar hasta la pendiente un Puentes que atacó en Santa Isabel, abriendo un pequeño hueco. Apenas cinco metros de separación entre los aspirantes antes de afrontar un momento crucial.

Uxía Pérez y David De la Fuente, ganadores. / Jesús Prieto

La pequeña diferencia sirvió como combustible para el corredor del Atletismo Narón, el cual subió la cuesta con amplia suficiencia, dejando a su contrincante a una distancia considerable. La Pedestre había explotado. Puentes era líder en solitario, mientras De la Fuente parecía quedar tocado en tierra de nadie tras la reacción del ferrolano.

Iván dominaba. Aupado por los vítores, Puentes se encaminaba a la victoria en las callejuelas de zona vieja. Volaba el deportista del Atletismo Narón, pero su rival, aparentemente descartado por la victoria, se guardaba un último truco.

El líder llegaba a la recta de la Rúa do Villar con una ventaja definitiva. Ambos exprimían al máximo sus últimas fuerzas al tiempo que De la Fuente se acercaba a la posición de Puentes. Últimas dos curvas de infarto en las que el atleta del Club Deportivo Pinarium firmó un esprint espectacular que le otorgó la victoria ante la incredulidad de Puentes. De la Fuente se estrenó con victoria en la Pedestre (36:29), Iván Puentes fue segundo (36:30) y Mehdi Elnabaoui (36:52) completó el podio.

En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín, del Celta Atletismo (43:02), imprimió un ritmo diabólico que dejó sin opciones a sus contrincantes. La favorita al título no defraudó y recoge el testigo de Laura Santos, ganadora en las dos últimas ediciones. La tudense, tercera en 2024, completó la prueba en solitario, seguida por Solsona (45:03), del Marineda Atletismo, y Domínguez (46:16), del Ourense Atletismo.

De esta forma, la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago volvió a no defraudar, inundando de deporte las calles de una ciudad que vibró con el esfuerzo de todos los corredores. Un final de infarto, una exhibición de potencia y el compromiso demostraron el porqué de la historia y de la pujanza de esta carrera.