Jacobo Díaz, la quinta estrella de la constelación del Leyma Coruña

El Leyma Coruña consiguió en Burgos su quinta victoria de la temporada con un patrón cada vez más claro. En todas venció con más de diez puntos de ventaja y, siempre, apoyado en el trabajo colectivo como camino al éxito. Jacobo Díaz fue el héroe, con 18 puntos, y se suma a un listado de MVP en el que no repite ningún jugador del plantel de Carles Marco. Dídac Cuevas, Ilimane Diop, Paul Jorgensen y Yoanki Mencía resultaron también determinantes en las últimas jornadas para teñir los duelos de naranja. El Leyma no necesita a una estrella porque cuenta en sus filas con una constelación que, por el momento, nadie puede opacar.

Tizona fue el equipo que más resistencia opuso ante un Leyma que, a diferencia de las anteriores jornadas, no decantó el duelo hasta los últimos minutos del partido. Acostumbrado a sentenciar en el tercer cuarto o, al menos, tener un colchón estable al inicio del último parcial, el conjunto de Carles Marco necesitó un esfuerzo colectivo hasta el final.

Fue un triple de Jacobo Díaz el que rompió por completo el encuentro y dinamitó las esperanzas de Tizona. El alapívot madrileño, con pasado en el equipo burgalés fue clave para el triunfo en El Plantío. 18 puntos y 5 rebotes, con cinco de sus siete triples en verde, le permitieron convertirse en el héroe de la jornada para el Leyma.

Díaz se convirtió en el quinto almirante de Carles Marco, que hasta el momento ha tenido a cinco jugadores destacados en las cinco primeras jornadas. Mencía fue el mejor en el estreno liguero ante Gipuzkoa en un día en el que Brnovic, con 14 puntos, lideró el apartado ofensivo. Los dos mantuvieron el ritmo ante el Oviedo, pero fue Dídac Cuevas quien se ganó el mayor aplauso del Coliseum con su esfuerzo al luchar por cada balón. 16 puntos firmó en ese duelo el base catalán, el único que repitió MVP al comandar, también, el triunfo en Copa de España ante el Menorca.

Precisamente en la visita a Mahón en liga, Ilimane Diop marcó las diferencias ante en el aro propio como en el rival. Paul Jorgensen, que ya rindió en ataque en Menorca, repitió para disipar las dudas del equipo ante el Palmer. Todas las piezas funcionan en un Leyma que brilla en harmonía bajo la batuta de Carles Marco.

Líder en solitario tras los pinchazos de Estudiantes y Palencia

El Leyma Coruña cierra la quinta jornada de Primera FEB como el líder en solitario de la categoría tras ganar en la pista del Tizona Burgos y ver los pinchazos de Estudiantes y Palencia en sus respectivos duelos. El conjunto madrileño sumó su primera derrota del curso al caer en casa contra el Obradoiro (78-79), mientras que el Palencia cedió en su visita a la pista del Melilla (80-75).

Aunque el equipo naranja es líder, no es el único invicto. El Fuenlabrada, que visita el Coliseum este viernes (20.45 horas) le sigue los pies con cuatro victorias tras superar su primera jornada de descanso. Uno de los dos perderá su racha esta semana.