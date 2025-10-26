Atletismo
Miles de atletas tomarán la calle en el día grande de Santiago
Víctor Furelos
Santiago
Este domingo llega el gran día. La Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025 dará comienzo a las 10.00 horas en la avenida de Xoán XXIII. Hasta 3.828 atletas se reunirán en Santiago de Compostela para disputar una competición que nació el 22 de octubre de 1978 y que solo el covid pudo detener durante un par de años. Por ello, esta será la edición número 46 de la carrera. Los deportistas que correrán los doce kilómetros de la prueba se congregarán en el lugar quince minutos antes para ocupar su puesto en la salida de la misma y, cuando llegue la hora, Carlos Adán, un exitoso atleta que llegó a ser olímpico y que ganó esta misma prueba en dos ocasiones, dará el pistoletazo de salida para que los corredores.
