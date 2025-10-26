Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuno Moure y Alba Raso ganan la carrera popular de O Ventorrillo

Más de 1.2000 atletas compitieron este domingo en la penúltima prueba del circuito Coruña Corre

Nuno Moure y Alba Raso ganan la carrera popular de O Ventorrillo / Carlos Pardellas

RAC

El circuito Coruña Corre ha llegado este domingo al barrio de O Ventorrillo con más de 1.200 participantes en la carrera popular. En esta prueba, se han llevado el oro Nuno Moure y Alba Raso. También subieron al podio Abdelaziz Fatihi y Daniel Fuentes, como como segundo y tercer clasificados respectivamente en la categoría masculina, mientras que en la femenina Noa Mirantes alcanzó la segunda posición e Inés Papín la tercera.

Fueron 5 kilómetros de recorrido, con salida desde la calle Alcalde Salorio Suárez, entre tramos de asfalto y tierra por los barrios de O Ventorrillo y A Silva. La última carrera de Coruña Corre de este año se celebrará el domingo 23 de noviembre en el barrio de Novo Mesoiro. La inscripción abrirá en los próximos días.

