Nuno Moure y Alba Raso mandan en O Ventorrillo

El Coruña Corre marcha contra reloj hacia el final de su edición 2025 y saborea los éxitos de sus últimas carreras del año. La penúltima, en O Ventorrillo, reunió este domingo a más de 1.200 participantes que recorrieron más de cinco kilómetros entre el barrio homónimo y A Silva. La cita encumbró a Nuno Moure y Alba Raso como los más veloces, en una mañana de buen ambiente general y espíritu deportivo.

El pistoletazo de salida sonó en torno a las 10.00 horas en la calle Alcalde Salorio Suárez. Desde ahí, el trayecto alternó tramos de calles de asfalto con otros más exigentes y técnicos en pistas de tierra, como es habitual en una de las carreras más reconocidas del circuito.

Nuno Moure fue el corredor más veloz. El deportista del AD Fogar tomó la delantera desde el principio de la prueba y ya no la soltó hasta acabar cruzando la meta con un tiempo de 16:58 minutos. Tras él llegó Abdelaziz Fatihi (17:06), en segundo lugar y casi pisándole los talones, mientras que Daniel Fuentes completó el top 3 masculino al parar el crono en 17:32 y terminar en tercer lugar.

En la competición femenina, la gran triunfadora fue Alba Raso. La corredora repitió triunfo en O Ventorrillo, después de haber ganado ya el año pasado, y volvió a lo más alto del podio en esta edición del circuito tras haberse impuesto ya en la Baixada Popular de San Pedro de Visma y en la Volta a Oza. Además, fue segunda en la cita inaugural del Coruña Corre 2025 en la carrera de la Torre de Hércules. Raso traspasó la línea final deteniendo el reloj en 19:43 minutos, por delante de Noa Mirantes, que fue segunda con un tiempo de 20:23 e Inés Papín, que finalizó en el tercer peldaño del podio (21:08).

Después de la prueba absoluta, como en cada barrio, se celebraron las categorías inferiores con éxito de participación.

Solo queda Novo Mesoiro

La disputa de la carrera de O Ventorrillo apura las citas del Coruña Corre 2025 y deja una última oportunidad a los atletas populares de la ciudad para participar en el emblemático circuito. Será el domingo 23 de noviembre, a través de las calles de Novo Mesoiro, en una prueba que, además de cerrar la temporada, servirá para definir a los ganadores generales de la competición. Las inscripciones se abrirán en los próximos días.