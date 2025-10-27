‘A Coruña, king of the bay’ no se rinde: «Nos lo merecemos»

Los problemas de calendario y la falta de olas el segundo fin de semana de octubre se confabularon para echar abajo la segunda de edición del A Coruña, king and queen of the bay, el campeonato de España en categoría open que arrancó en 2024 en la ensenada del Orzán. Pero la Federación Gallega de Surf no se rinde y pretende regresar con fuerza en 2026 y mantener una iniciativa que aprovechaba el carácter urbano de la prueba y todo lo que supone poder realizarla en torno al paseo marítimo: «La primera edición fue muy positiva, casi todos los patrocinadores y las entidades que participaron quisieron sumarse a esta segunda y ahora nos han dicho en 2026 estarán ahí. En enero es cuando se abren las propuestas con la Federación Española y lo volveremos a intentar. La idea es muy buena y nos merecemos, tanto nosotros como la ciudad, disfrutar de un evento así», razona Mateo Saco, vicepresidente de la Federación Gallega de surf, organizadora del evento.

La primera edición había tenido una prueba nocturna y actividades paralelas, como food trucks en el paseo marítimo. Congregó a muchos aficionados y vecinos aprovechando el buen tiempo y su centralidad. Esta segunda iba a tener menos oferta alternativa al contar con «menos presupuesto», pero finalmente todas las partes llegaron a un acuerdo para no poner a los surfistas en un brete: «El primer fin de semana se cayó por la falta de olas, en el segundo hubo un problema de calendario y en el tercero acabó surgiendo otro porque coincidía con el Mundial Júnior y para muchos surfistas era una prueba importante. Era mejor suspenderla», apunta quien no oculta las peculiaridades de la bahía coruñesa. «En Patín siempre hay, pero en A Coruña no es así. Necesitamos que haya marea baja al mediodía para aprovechar toda la jornada y que coincida con unos días que haya olas. Y muchas veces no es fácil. El año pasado habíamos supendido a la primera y en el segundo intento tuvimos mucha suerte», cuenta.

Todo por poner a A Coruña en el circuito de playas urbanas con pruebas de surf al más alto nivel, como es el caso de Santander, Gijón o Las Palmas, adonde fue traslado en 2025 el Campeonato de España de Surf ante la posibilidad de que realizarlo en A Coruña.