El coruñés Mincha, campeón de España de ‘freestyle’

El joven piloto coruñés José Canosa Fernández Mincha se proclamó campeón de España de motocross en la modalidad freestyle al resultar vencedor en la sexta y última prueba del certamen nacional, celebrada en la plaza de toros de Murcia, donde remontó para superar al albaceteño Maikel Melero, quien le aventajaba en cinco puntos antes de esta cita final de la competición.

Mincha, coruñés de 22 años, llegó a la capital del Segura con 110 puntos por los 115 que tenía Melero, pero le dio la vuelta a la situación para hacerse con el título en el Nacional de una disciplina en la que los participantes deleitaron con sus espectaculares saltos al público, varios miles de espectadores.

La prueba, que se incluye en el calendario de la Real Federación Motociclista Española (RFME), tuvo su colofón en Murcia, como viene siendo habitual durante las últimas temporadas y tras pasar antes por Toledo, Lorca, Ciudad Real, la población madrileña de Colmenar Viejo y Albacete.

«Soy campeón de España de freestyle y no sé cómo explicar esto. Nunca pensé en ser el mejor en algo pero lo he logrado», indicó el coruñés tras conseguir el título, al tiempo que tuvo palabras cariñosas para su gran rival. «Maikel, para mí es como si hubiéramos ganado los dos y seguiré aprendiendo de ti siempre», comentó.

«Esto es sólo primer escalón del Everest y seguiremos cumpliendo sueños», apuntó también el piloto de Red Bull acordándose de su familia y de sus patrocinadores.