Nada grave en la lesión de Caio Pacheco

El resbalón de Caio Pacheco en la pista de Tizona, sus gestos de dolor y el historial de dolencias del brasileño en esa articulación hacían presagiar lo peor, pero las pruebas médicas a la que fue sometido le dieron un respiro al jugador y al propio equipo. No hay nada grave, aunque eso no impedirá que, «tras la recaída en su lesión del tobillo izquierdo durante el encuentro frente al Tizona Burgos, el jugador está recibiendo tratamiento de los servicios médicos y se irá reincorporando a la dinámica del equipo, según su evolución, sin que se descarte su participación en el partido de este viernes en el Coliseum», según apunta el comunicado de un Leyma que ha estado justo de efectivos en las últimas semanas. El brasileño es duda, pero el Leyma pudo contar, al menos, en el partido de Burgos con el propio Radoncic y con Joe Cremo, algo básico en una plantilla de tan solo once activos para Carles Marco.