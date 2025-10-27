Irene Blanco y Ruth arrancan el Europeo júnior y sub 23 en Albania

Las deportistas del CH Coruña compiten en Durres entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre el Europeo júnior y sub 23. Ruth Fuentefría dará el pistoletazo de salida este martes a las 17.00 en menos de 48 kilos; mientras que Irene Blanco, campeona continental sub 23 en 2024, competirá el 2 de noviembre a las 19.00 en menos de 77 kilos.