El Leyma, sobre el caso Mencía: "Reaccionamos rápido"

Yoanki Mencia es historia desde hace una semana historia en el Básquet Coruña tras cerrar su salida del club después de haber sido condenado por violenia de genero. La entidad coruñesa defendió e un comunicado que desconocían la denuncia cuando lo ficharon y defiende sus actuaciones. "Lo hicimos lo mejor posible en su momento, con calma, paciencia y coherencia. En cuanto se supo, se apartó al jugador. Reaccionamos rápido desde un primer momento. Lo hicimos con calma, no podemos precipitarnos. Encima pudimos actuar rápido trayendo a un jugador de las características de Dino (Radoncic)", apunta el director deportivo Charlie Uzal mirando ya al futuro en la presentación del montenegrino.

El directivo incide en que no sabían nada de su proceso judicial cuando fue contratado el cubano: "El club no va a decir una mentira, nos enteramos a posteriori. Hubo una parte que actuó de mala fe. En cuanto se supo, actuamos. Todo cambió en cuanto se declaró culpable", asegura quien reconoce que el Leyma, como apuntó en el futuro, se va a blindar de cara al futuro: "A nivel jurídicos buscaremos bilndarnos más a nivel contractual, aunque no es fácil protegerse. Es una situacion compleja. Creemos que hemos actuado bien y rápido. No es fácil en cualquier tipo de trabajo. Los que saben de esto son los juristas y los abogados".

Antecedentes

El desenlace de la historia entre el Leyma Básquet Coruña y Yoanki Mencia tras la condena por violencia de género ha sido la salida del jugador cubano del líder de Primera Federación. El club coruñés ya lo había apartado en cuanto se supo la sentencia y hace una semana comunicó su decisión: "El Club Básquet Coruña ha acordado rescindir, de mutuo acuerdo con el jugador, el contrato. Esta decisión se adopta después de que el jugador aceptara dicha resolución judicial, reconociendo su responsabilidad en parte de los hechos denunciados, anteriores a su fichaje, extremos que el club desconocía en el momento de su contratación (30 de junio)", remarca para explicar una secuencia de los hechos en la que se desmarca de cualquier tipo de responsabilidad ante lo ocurrido: "Días después de su fichaje, el club tuvo conocimiento de las acusaciones de que era objeto el jugador a través de un mensaje anónimo privado recibido en las redes sociales de la entidad. Seguidamente el club contactó con el agente y el club de origen del jugador. En ambos casos reconocieron estar informados de la existencia de estas denuncias, pero ya en una fecha posterior a la contratación. Asimismo, el club contrastó la información con el jugador, quien defendió su inocencia desde el primer momento", apunta para defender la pulcritud de sus actuaciones con todas las partes: "Durante este tiempo, el club ha respetado la presunción de inocencia y el derecho del jugador a defender su postura ante las autoridades judiciales. Tras declarar en sede judicial y reconocerse responsable de parte de los delitos de que fue acusado, apartó al jugador de la disciplina del primer equipo, acordando hoy (22 de octubre) finalmente su salida con fecha inmediata. La actuación del club se ha limitado estrictamente a la adopción de medidas internas necesarias para proteger sus intereses deportivos y contractuales, con pleno respeto al procedimiento judicial y sin interferir en su desarrollo".

Este precedente ha hecho ver al Leyma la necesidad de blindarse en este sentido: "Además de la salida del jugador y como medida inmediata para salvaguardar los valores de la entidad, el club reforzará su reglamento de régimen interno que rige la conducta y la disciplina de los jugadores, y seguirá trabajando por promover los valores sociales que deben rodear al deporte, principios que la entidad naranja ha impulsado a lo largo de sus treinta años de vida y seguirá defendiendo como parte de su responsabilidad social".