Fútbol sala
Martita entra en la lista de 16 para el Mundial de fútbol sala
Clàudia Pons hará dos descartes antes de viajar a Filipinas
A Coruña
La jugadora coruñesa del Poio Pescamar, Martita López-Pardo, ha sido citada entre las 16 convocadas para jugar el primer Mundial de fútbol sala en categoría femenina. Las selección española, dirigida por Clàudia Pons, se concentrará a partir del 2 de noviembre y jugará dos amistosos ante Marruecos los días 11 y 12. El 15 abandonarán 14 de las 16 citadas la concentración rumbo a Filipinas. Dos no podrán formar parte del elenco histórico que vivirá por primera vez este campeonato. La roja ha sido encuadrada en el grupo B junto a Tailandia, Colombia y Canadá. Avanzan dos por cada grupo y España debutará el 22 de noviembre ante el equipo tailandés.
