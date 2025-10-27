Radoncic encuentra su sitio: «El Leyma es perfecto para mí»

En la aventura de Dino Radoncic en el Leyma Básquet Coruña llegaron antes los partidos que las presentaciones. La necesidad apretaba y las formalidades quedaban pospuestas, pero no olvidadas. Su estreno ante Tizona en Burgos fue el preludio de su puesta de largo de ayer como nuevo jugador naranja hasta final de temporada. Yoanki Mencia es historia y el Real Betis, con el que tenía un acuerdo para jugar en ACB, es también pasado para él, una vez que el equipo sevillano no pudo cumplir con los trámites impuestos por la competición para jugar en la mejor liga de Europa. Ahora todo lo ve de color naranja. «Creo que estoy en un equipo perfecto para mí. Necesitaré algunas semanas para adaptarme, pero creo que voy pillando las cosas muy bien. Hay mucho nivel en la plantilla, cuando recibí la oferta del Básquet Coruña no me lo pensé», afirmó en un perfecto castellano, fruto de su estancia de más de una década en el baloncesto español.

«Creo que estoy un estado físico muy bueno, me siento como si llevase aquí varias semanas», apuntó Dino Radoncic, quien confesó haber vivido «un verano muy movido» por la incertidumbre sobre el futuro deportivo del Real Betis, con el que había logrado el ascenso a la ACB.

«Tenía un acuerdo apalabrado para seguir en el Betis, nada oficial, pero al final no pudo entrar en la ACB por motivos económicos. Ahora, lo que pasó este verano lo quiero dejar atrás. Tuve ofertas de muchos países, pero no quería salir del mercado español tan rápido. No deseaba irme, llevo doce años aquí y estoy como en casa. Tengo cosas que demostrarme a mí y a los demás. Llegó la llamada del Básquet Coruña y no me lo pensé. Solo pregunté cuándo tenía que estar en el avión. Es un club con un nivel alto de organización y que cuida los detalles», subrayó un baloncestista que pasó, en su formación, por las canteras de Real Madrid y FC Barcelona.

Lo que buscaban

El director deportivo del club naranja, Charlie Uzal, considera que el jugador montenegrino encaja «perfectamente» en el perfil que estaban buscando porque «puede jugar tanto de 3 como de 4, con unas condiciones atléticas excelente para el juego que venimos desarrollando desde que iniciamos la temporada», relata. «Queremos que nos ayude en este proyecto. Estamos muy ilusionados porque reúne todo lo que estábamos buscando para suplir la baja de Mencía», sentenció.

Radoncic ya recorrió la temporada pasada el camino que espera transitar en los próximos meses el Leyma para regresar a ACB. Al montenegrino le gusta lo que percibe y sabe que la temporada deparará momentos buenos y malos: «Al equipo le veo bien, los resultados hablan muy de él y de los objetivos que tiene. El Leyma está muy bien preparado para lo que viene. Eso sí, el año es muy largo, hay que tener mucha paciencia. Con trabajo conseguiremos los objetivos. En el Betis tuvimos paciencia, porque los momentos malos siempre vienen. Hay que saber cómo luchar contra ellos y salir adelante», cuenta.