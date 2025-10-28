Bruno Saavedra cae lesionado: de dos a cuatro semanas de baja

Juan Copa perderá a Bruno Saavedra durante gran parte del mes de noviembre. El jugador del Liceo sufre «una lesión en la cresta ilíaca», según cita el parte médico del club verde, y estará fuera de las pistas entre dos y cuatro semanas. Un contratiempo más para el técnico después del tropiezo el pasado fin de semana en Sant Just.

«Tras las pruebas realizadas por el Doctor Carlos Lariño en el Hospital Quirónsalud A Coruña, se ha llegado a la conclusión de que existe una rotura en la inserción del oblicuo izquierdo de la cresta ilíaca. El tiempo de baja dependerá del proceso de recuperación y se estima entre las dos y las cuatro semanas», cita el club a través del parte médico emitido en un comunicado. Dentro de quince días se le volverán a realizar pruebas para determinar cómo evoluciona la lesión y confirmar el alcance definitivo de la dolencia, antes del regreso a las pistas.

El santiagués se rompió durante la segunda parte del encuentro del pasado sábado en Sant Just. Se perderá, por lo menos, los duelos ante el Igualada del domingo; el jueves ante el Oliveirense; y la próxima semana contra el Reus.

La evolución del 13 verde determinará si puede regresar a mitad de mes o esperar más. Una baja sensible para Juan Copa en el buen inicio de temporada del Liceo, frenado por el tropiezo del pasado fin de semana, en el que además de los puntos, han perdido a Bruno Saavedra para varios partidos.