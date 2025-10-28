| Copa del Rey
Estrella Galicia, patrocinadora de las dos próximas ediciones de la Copa del Rey
Estrella Galicia será la cerveza oficial de las dos próximas ediciones de la Copa con el lema «La Copa que todo el mundo quiere». Hará acciones con los hermanos Márquez y Carlos Sáinz y estuvo y estará en localidades como Negreira, Maracena, Lucena, Yuncos, Getxo y Palma del Río.
