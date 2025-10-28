Halterofilia
Ruth Fuentefría logra un quinto y dos sextos puestos
La atleta del Club Halterofilia Coruña se estrenó en una nueva categoría de peso y edad
A Coruña
Ruth Fuentefría logró un meritorio quinto puesto en la modalidad de arrancada con 69 kilos, y otros dos sextos puestos en modalidad de dos tiempos y total olímpico, con 80 y 149 kilos respectivamente. La atleta del Club Halterofilia Coruña se estrenó en edad sub 23 y en -48 kilos de peso corporal a sus 21 años con una notable participación. La campeona de la categoría fue la turca Altún Ganze, seguida por Elizaveta Zhatkina y Marta García, quien sí logró el oro en arrancada.
La competición no se detiene aquí para la participación coruñesa. El domingo le tocará a Irene Blanco en la categoría de 77 kilos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer