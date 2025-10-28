Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halterofilia

Ruth Fuentefría logra un quinto y dos sextos puestos

La atleta del Club Halterofilia Coruña se estrenó en una nueva categoría de peso y edad

Ruth Fuentefría. | Cedida

RAC

A Coruña

Ruth Fuentefría logró un meritorio quinto puesto en la modalidad de arrancada con 69 kilos, y otros dos sextos puestos en modalidad de dos tiempos y total olímpico, con 80 y 149 kilos respectivamente. La atleta del Club Halterofilia Coruña se estrenó en edad sub 23 y en -48 kilos de peso corporal a sus 21 años con una notable participación. La campeona de la categoría fue la turca Altún Ganze, seguida por Elizaveta Zhatkina y Marta García, quien sí logró el oro en arrancada.

La competición no se detiene aquí para la participación coruñesa. El domingo le tocará a Irene Blanco en la categoría de 77 kilos.

