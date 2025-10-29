La cantera del Liceo arranca la aventura del Eurockey

El Liceo se lanza desde hoy a la aventura del Eurockey en Blanes y Lloret. Los equipos sub 15 masculino y femenino del conjunto verdiblanco arrancan hoy la competición contra las mejores canteras de Europa.

El conjunto femenino será el primero en arrancar la competición. Se mide hoy a las 16.00 horas al Breizh francés. Completará mañana la fase grupos contra el High Performance Rollerhockey de Falafrugell (10.15 horas) y el Cerdanyola (16.00). El masculino debuta esta tarde (19.45 horas) frente al Turquel luso. Mañana se enfrenta al Diessbach suizo (11.30 horas) al Peterborough británico (18.30) horas. En caso de pasar de ronda, jugarán las fases eliminatorias durante el fin de semana.