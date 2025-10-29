‘Mincha’, el coruñés que vuela sobre dos ruedas: «Saltar y separarte de la moto en el aire es una sensación superextraña»

«Saltar y separarte de la moto en el aire, al principio, es una sensación superextraña». De jugar en la plaza de As Conchiñas a asombrar a estadios enteros cada vez que alza el vuelo con su moto. José Canosa, apodado Mincha por una caricatura que le hicieron en el bar enfrente de su casa, lleva el acento coruñés a lo más alto del motocross freestyle (acrobacias con motos). El pasado fin de semana en Murcia se proclamó campeón de España de una modalidad en la que se aventuró hace apenas dos años. Con escasos referentes de proximidad, una rampa en el circuito de Román Pérez en A Capela y una llamada de Edgar Torronteras, leyenda de la modalidad, sirvieron de punto de partida para que este coruñés brille por todo lo alto y apunte a participar en su primer mundial.

Mincha nació prácticamente sobre dos ruedas y con acelerador pegado a la mano derecha. «Llevo haciendo motocross toda mi vida, desde los cuatro años», reconoce. Sin embargo, es una modalidad en la que el talento siempre tiene que ir acompañado de dinero. «Hace dos o tres años, mi carrera en el motocross se había terminado. Es un deporte muy exigente. Si quieres llegar al alto nivel, aparte de ser bueno, necesitas unos recursos y una economía que estaban fuera del alcance de mi familia», se sincera.

Durante un tiempo, el piloto coruñés se sintió desmotivado en el mundo de las motos, hasta que una leyenda llamó a su puerta. «Edgar Torronteras me llamó y me invitó a probar freestyle. Como no tenía nada que perder, me lancé a la aventura», relata. Cambiar los circuitos por las piruetas es un camino con muchos referentes de éxito en España, pero muy pocos cerca de A Coruña. «Óscar Barciela y Adrián Garrido son gallegos y están saltando en China, pero no compiten en España», cita entre sus referentes próximos. Como él, hicieron la transición desde el motocross.

El inicio de Mincha en los saltos fue de la mano de Román Pérez, campeón de España en supercross y su entrenador de toda la vida. «Empezamos un día en su casa con una rampa que tenía él de hace años y una recepción de tierra. Dos meses después, fui a entrenar a la casa de Maikel Melero, que es cinco veces campeón del mundo, y tuve claro que tenía que irme allí a vivir», expone José Canosa.

El piloto coruñés, con su moto durante una acrobacia. / CEFMX

De aquellos primeros saltos se queda con el cosquilleo al separarse por primera vez de la moto en el aire. «Ahora, uno de mis trucos favoritos es una de las combinaciones de front flip. Doy la vuelta con la moto y me coloco como un cristo mirando al cielo», detalla. Aunque es un espectáculo cargado de adrenalina, reconoce que es fundamental controlar los nervios. «Hay que estar lo más relajado posible, pero, al mismo tiempo, estar motivado para emocionar al público», explica el piloto coruñés. El riesgo y la competición son muy diferentes a su etapa anterior: «El motocross es más exigente si hablamos de físico y te permite algún error, pero el freestyle no. Tienes que concentrarte mucho más porque, si fallas en el aire, seguramente acabes mal».

El cambio fue tan drástico como exitoso. Subcampeón de España en su primera temporada y, en este curso, ya se alzó con el título nacional. «Yo me puse metas, pero nunca imaginé llegar tan rápido», se sincera. Detrás del éxito, señala, está el trabajo bajo el ala de Maikel Melero «en las mejores instalaciones del mundo». El niño de As Conchiñas que estuvo a punto de aparcar las motos, presume ahora de escribir su apodo junto al título de «campeón de España».

«Iré al Mundial a disfrutar, sin ningún tipo de presión»

El motociclismo gallego tiene en su nómina de triunfos a un bicampeón del mundo de motocross (MXGP) como Jorge Prado, a un serio aspirante mundialista como Rubén Fernández y, ahora, a un campeón de España de freestyle como Mincha, que pone su mirada en cotas mayores. «Llevaremos a Galicia adonde podamos. El trabajo de Rubén y Jorge está a niveles superiores, pero vamos a intentarlo», apunta.

Aunque ya es campeón nacional, su siguiente reto será debutar en el Mundial. Lo hará en diciembre en la cita que se disputará en Pamplona. «Voy a disfrutar, sin ningún tipo de presión. Tengo mucho tiempo para poder ganar, pero solo el hecho de estar invitado ya es un privilegio para mí», apunta el piloto coruñés.

Antes, el 15 de noviembre, tendrá la oportunidad demostrar su talento en el aire cerca de casa. Participará en el espectáculo de Soloflow Freestyle en el Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela.