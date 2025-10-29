El Teresa Herrera de judo reúne a la élite del norte de España en Riazor

Más de 120 judocas del noroeste de España participarán este domingo en el Trofeo Teresa Herrera de Judo en el Palacio de los Deportes de Riazor. La cita coruñesa, que cumple su vigesimoséptima edición, forma parte del sector oeste del campeonato de España absoluto 2025 y congregará a los mejores deportistas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

La selección gallega concurrirá con 58 judocas y casi la mitad, 24, forman parte de los clubes de la ciudad y del área metropolitana como el Judo Club Coruña, el Shiai, el Fibra, Bitácora, Oleiros, Culleredo o Bergantiños. La competición arrancará a las 9.30 horas con entrada gratuita. Las finales empezarán a las 12.00 horas y, una hora después, se celebrará la entrega de premios.