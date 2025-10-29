Judo
El Teresa Herrera de judo reúne a la élite del norte de España en Riazor
A Coruña
Más de 120 judocas del noroeste de España participarán este domingo en el Trofeo Teresa Herrera de Judo en el Palacio de los Deportes de Riazor. La cita coruñesa, que cumple su vigesimoséptima edición, forma parte del sector oeste del campeonato de España absoluto 2025 y congregará a los mejores deportistas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.
La selección gallega concurrirá con 58 judocas y casi la mitad, 24, forman parte de los clubes de la ciudad y del área metropolitana como el Judo Club Coruña, el Shiai, el Fibra, Bitácora, Oleiros, Culleredo o Bergantiños. La competición arrancará a las 9.30 horas con entrada gratuita. Las finales empezarán a las 12.00 horas y, una hora después, se celebrará la entrega de premios.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer