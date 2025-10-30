Fútbol Sala | 2ª RFEF
El 5 Coruña quiere extender su racha triunfal ante el Coruxo
Suma tres victorias con las que se ha alejado de la zona baja de la tabla
A Coruña
El 5 Coruña adelanta unas horas su horario habitual de partido para ir en busca de la cuarta victoria consecutiva con la que asentarse en la zona media de la clasificación en Segunda RFEF. El conjunto coruñés visita esta noche (21.00 horas) la pista del IES Coruxo y lo hace en el mejor momento del curso. Lleva tres triunfos en los últimos tres encuentros, que le han permitido salir de los puestos de descenso y aspirar a la zona noble.
Su goleada en la última semana (8-2) contra el Zamora alimenta la ambición de la escuadra rojilla. En Vigo se medirá a un Coruxo al que supera por dos puntos en la clasificación.
