Carles Marco: "Tenemos que intentar llevar el partido a un ritmo alto"

El Leyma Coruña se enfrenta por primera vez esta temporada a un equipo que, como él, no conoce la victoria. El Fuenlabrada visita este viernes (20.45 horas) el Coliseum, pero Carles Marco relativiza la dificultad del rival, consciente del exigente duelo que tiene por delante el equipo naranja. "Están jugando bien, con mucha confianza, y no han perdido. Es un partido difícil, pero no creo que lo sea más que los que ya hemos pasado y que los que están por venir", señaló el entrenador catalán en la sala de prensa de Coliseum. Para oponerse a un equipo "tiene nueve jugadores senior, pero de mucho nivel" y que castiga mucho con sus anotadores, el técnico insiste en la importancia de controlar la velocidad del juego. "Tenemos que intentar llevar el partido a un ritmo alto, nuestro ritmo", remarca.

El equipo coruñés volvió a tener una semana más típica de entrenamientos, ya con Dino Radoncic totalmente en la dinámica de trabajo tras debutar ante el Tizona sin apenas tiempo para adaptarse al club. "Nos va a ayudar más que la semana pasada. Si sigue esta línea y se deja ayudar va a aportar muchísimo", advirtió Carles Marco.

El jugador de raíces montenegrinas tiene unas condiciones diferentes a las de Yoanki Mencía, a quién reemplazó en el proyecto tras la salida del cubano al aceptar una condena por violencia de género. El cambio de piezas exige, también "pequeños matices" en el plan de Carles Marco. "Vamos a intentar poner en práctica las cosas buenas que tiene Dino, que son muchas, pero siempre priorizando el equipo y sin salirnos del guion de cómo jugamos", apuntó el entrenador naranja.

Aunque Radoncic ya está en dinámica, Marco no podrá tener a todos disponibles "excepto que ocurra un milagro". Caio Pacheco será baja tras recaer ante el Tizona del esguince que sufrió hace unas semanas. "Lo más conveniente par que esté a tope es que se recupere y entrene antes de volver a jugar", indicó Carles Marco. Confía en que la próxima semana, con más días para preparar la visita a Estudiantes, pueda volver a la dinámica y acompañar al equipo en la capital.