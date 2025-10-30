Julia Benedetti, finalista en los premios Princesa de Girona

La Fundación Princesa de Girona nominó a Julia Benedetti en sus galardones sobre los Valores de Jóvenes Deportistas. La rider coruñesa es finalista junto a la gimnasta Inés Bergua y la escaladora Iziar Martínez. El jurado valoró «su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente». El 10 de noviembre conocerá su puesto en el cuadro de honor.