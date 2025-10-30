Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Skateboarding

Julia Benedetti, finalista en los premios Princesa de Girona

Julia Benedetti durante su participación en las Olimpiadas de París 2024

Julia Benedetti durante su participación en las Olimpiadas de París 2024 / Frank Franklin II

RAC

A Coruña

La Fundación Princesa de Girona nominó a Julia Benedetti en sus galardones sobre los Valores de Jóvenes Deportistas. La rider coruñesa es finalista junto a la gimnasta Inés Bergua y la escaladora Iziar Martínez. El jurado valoró «su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente». El 10 de noviembre conocerá su puesto en el cuadro de honor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents