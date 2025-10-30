El Leyma Coruña se mira en el espejo del Fuenlabrada

Más de 600 kilómetros separan A Coruña y Fuenlabrada, pero el Leyma Coruña tiene este viernes por la noche (20.45 horas) la exigente misión de mirarse en el espejo y superar a un equipo que llega al Coliseum dispuesto a encontrarle los defectos al conjunto de Carles Marco. Los dos cuentan sus partidos por victorias esta temporada, los dos renovaron de pies a cabeza todas y cada una de las taquillas de sus vestuarios. Y los dos tienen la irrenunciable aspiración de luchar hasta el final por un billete de ida en el ascensor rumbo a la liga ACB. Los naranjas lo disfrutaron el curso pasado, mientras los fuenlabreños se quedaron a las puertas tras un curso tan complicado fuera de la pista como exitoso dentro de ella.

Cada partido que se avecina en el calendario es siempre «el más complicado» para Carles Marco. Más, cuando visita el Coliseum un Fuenlabrada que no ha conocido la derrota en las cinco jornadas de liga. Le tocó descansar en la primera y, desde entonces, encadena cuatro victorias que le mantienen a la caza del Leyma por el liderato. «Están jugando muy bien, con mucha confianza, y no han perdido. Es u partido difícil, pero no creo que lo sea más que los que ya hemos pasado o que los que están por venir», reflexionó Carles Marco ayer en la previa del encuentro.

Al poderío de Vítor Benite, Mateo Díaz o el exnaranja Romaric Belemene se suma la ambición de un proyecto que tiene solo nueve jugadores senior, pero con un nivel diferencial. Su capacidad anotadora será un desafío para un Leyma que, según Marco, debe centrarse en mantener su filosofía: «Tenemos que intentar llevar el partido a un ritmo alto, nuestro ritmo».

El conjunto naranja afronta un duelo de máxima exigencia con la tranquilidad reinando de nuevo en los entrenamientos. Dino Radoncic ya debutó en Burgos, pero afronta su estreno en casa tras su primera semana al completo en el proyecto. «Nos va a ayudar más que la semana pasada. Si sigue en esta línea, va a aportar muchísimo», advierte un Carles Marco que es consciente de que debe adaptar su plan de juego con la entrada del montenegrino en el hueco que dejó Yoanki Mencía, fuera del club tras reconocer un delito de violencia de género. «Vamos a intentar poner en práctica las cosas buenas que tiene Dino, que son muchas, pero siempre priorizando el equipo, sin salirnos del guion de cómo jugamos», explicó Marco.

El catalán solo lamenta una ausencia en su plantilla, la de un Caio Pacheco que ante Tizona recayó de la lesión que sufrió hace unas semanas en el tobillo izquierdo. Solo pudo entrenar un día antes del duelo en Burgos. En esta ocasión, el Leyma es más cauto. «Salvo milagro», el brasileño no jugará esta noche para facilitar su recuperación. «Lo más conveniente para que esté a tope es que se recupere y entrene antes de volver a jugar», explicó Carles Marco, quien confía en que el brasileño pueda progresar la próxima semana, quizá, con la visita al Estudiantes en mente. Para llegar invicto a Magariños, el Leyma tendrá que arrebatarle al Fuenlabrada su misma condición.