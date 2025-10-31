101-75 | El Leyma Coruña ruge en el Coliseum y se queda como el único invicto de la liga

En la víspera del Día de los todos los Santos, el Leyma Coruña vivió su particular carnaval en el Coliseum. Derrotó (101-75) al Fuenlabrada para consagrarse como el único equipo invicto de Primera FEB y mandar un nuevo mensaje de solvencia colectiva a la competencia. En esta ocasión fue Guillem Jou quien se sumó al festival anotador en otra noche brillante de Paul Jorgensen o Ilimane Diop. El catalán comandó con 18 puntos a un equipo que, en todo momento, supo poner al Fuenlabrada a jugar en su ritmo. Solo podía quedar uno y ese fue el conjunto de Carles Marco, que hizo rugir al Coliseum y se afianza como un líder más que solvente.

Carles Marco le dio a Dino Radoncic la oportunidad de estrenarse como naranja en el Coliseum dentro del quinteto inicial. No defraudó el montenegrino, que le bastó un ataque para filtrar una asistencia a brillante a Guillem Jou, que abrió el marcador. El alero catalán se encargó de comandar el ataque de un Leyma que comenzó rápido a mandar en el ritmo del encuentro. El Fuenlabrada trató de igualar sus pasos, apoyándose, sobre todo, en Kasibabu cerca del aro. Sin embargo, los madrileños no demostraron la misma eficacia desde el perímetro ni en la lucha por las segundas oportunidades.

Se creció el Leyma, incluso, con el cambio de unidad. Carlos Varela levantó al Coliseum con un triple (28-6) y obligó al Fuenlabrada a pedir su primer tiempo muerto. El vinculado quería más y repitió poco después para responder a otro triple de Alex Murphy. No faltaron a la fiesta Abdou Thiam, Paul Jorgensen ni, de nuevo, un Guillem Jou que acabó el primer parcial con 12 puntos en su casillero individual. Sonreía el Leyma y sonreía un Coliseum que cerró el primer cuarto 28-16 y lamentando un par de triples de Brnovic que escupió el aro.

El Coliseum quería un botín más grande en una noche en la que el Fuenlabrada no dejó de tener pesadillas naranjas. Ilimane Diop inició el segundo cuarto con todo: un tiro libre para entrar en calor, un triplazo frontal y una suspensión en la pintura para elevar una vez más la máxima ventaja del equipo coruñés por encima de los 15 puntos (34-18). El Leyma se gustaba e, incluso, se permitía celebrar hasta los robos en campo rival, como un palmeo de Cuevas en un saque del Fuenlabrada desde el fondo de la pista. Los pupilos de Iñaki Martín seguían tropezando en la piedra de tratar de igualar la velocidad naranja. Sin poder contrarrestarla, intentaron atacar más la pintura. Así lograron varios aciertos Rigot y Kasibabu, que también aportó en el tiro libre. Murphy, el mejor de los madrileños, fue el único capaz de inquietar desde el perímetro y ayudar a reducir la diferencia hasta los 10 puntos (36-26).

Carles Marco pidió un tiempo muerto para corregir la tendencia y el Leyma, de nuevo, salió a la carga en busca de un botín mayor. Lo hizo por medio de Jorgensen, que cada vez que tuvo que imponer su calidad ante su exequipo, lo hizo para levantar algún que otro aspaviento de sorpresa en las gradas. Jacobo Díaz y Radoncic se unieron al particular martillo pilón sobre la canasta del Fuenlabrada. Fue, precisamente, un triple del montenegrino, el primero en su cuenta en el Coliseum, el que estableció el 46-26 en el marcador. Los madrileños apretaron el botón del pánico y lograron corregir la crisis antes del descanso (51-37).

Los partidos duran 40 minutos, pero raro es el día que el Leyma necesita esperar al 39 para saber si va a ganar. Ante el Fuenlabrada, lo tuvo muy encarrilado desde el ecuador del tercer cuarto. Lejos de dejarse llevar por la reacción de los visitantes antes del descanso, regresaron a la pista desde el vestuario dispuestos a finiquitar la faena. Cremo tomó la iniciativa a base de prueba y error: falló bajo el aro y se redimió en la esquina. Jou, de dulce, volvió a percutir desde su puesto de francotirador en el perímetro. Incluso Diop, como parte del furor naranja, machacó el aro y las esperanzas fuenlabreñas de sacar premio de su visita a A Coruña (61-41). Iñaki Martín paró otra vez el partido, pero ya poco había que hacer. Varela, Thiam o el propio Jou, que anotó sobre la bocina, elevaron la renta a un 79-52 decisivo.

A la escuadra coruñesa todavía le quedaba el trámite del último cuarto. El esfuerzo no se negocia ni siquiera en los diez minutos. La parroquia naranja festejó cada canasta. Solo Brnovic, que lo intentó por todos los medios, se quedó sin sumar puntos, pero nada le quitó la sonrisa con su esfuerzo defensivo. Con la defensa cerrada a cal y canto contra un Fuenlabrada ofuscado en ataque, los naranjas no pasaron hasta superar los 100 puntos. Lo hizo Cremo con unos tiros libres a escasos segundos del final. Solo podía quedar un equipo invicto en el foso del Coliseum y el Leyma, con el 101-75 en el marcador de su feudo, hizo los deberes. Sexto triunfo de un equipo que ruge como ninguno.