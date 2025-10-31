Fútbol sala | 2ª RFEF
3-4 | El 5 Coruña logra su cuarto triunfo seguido y apunta a la zona alta
Goles de Merelas y Yerai y doblete de Gandoy, ante el Coruxo
A Coruña
Le costó en el inicio de la Segunda B de fútbol sala, pero ahora el 5 Coruña se muestra intratable en su estreno categoría nacional. La última víctima fue anoche el IES Coruxo, al que doblegó por 3-4 en una segunda mitad en la que tuvo que lidiar con el amago de remontada de los vigueses. Los tantos de Merelas y Yerai y un doblete de Gandoy para cerrar un nuevo triunfo. El equipo de Toochy logró, de esta manera, su cuarta victoria consecutiva después de empezar el campeonato con cuatro derrotas. Suma doce puntos que le colocan, de momento, en la sexta plaza, pero ya se empieza a asomar por las posiciones de privilegio.
