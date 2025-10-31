¿Cuáles son las citas del deporte de A Coruña este fin de semana?

Fin de semana con muchos protagonistas en el deporte coruñés, con el judo como estrella en el Palacio de los Deportes de Riazor con motivo del trofeo Teresa Herrera. Maristas quiere seguir su racha triunfal, mientras Dominicos o Compañía buscan nuevas alegrías en casa. Irene Blanco, por contra, aspira a revalidar en Albania su oro en el Europeo sub 23 de halterofilia.

Hockey sobre patines

El HC Coruña quiere sumar su segunda victoria en la OK Liga Iberdrola. Visita el sábado (19.45 horas) la pista del Sant Cugat, en el que milita la coruñesa Cris Diz. En OK Plata, Dominicos y Compañía afrontan sendos duelos en casa. Los de la Ciudad Vieja reciben el sábado (18.00) en Monte Alto al Tordera, mientras que los de Riazor se enfrentan también el sábado (19.30) al Sant Cugat. En la segunda categoría femenina, el Marineda visita el sábado (18.00) al Tres Cantos y el Resa Cambre recibe el domingo (11.00) al Oviedo Roller en Os Campóns. En OK Bronce, el sábado el CH Oleiros visita al Lubiáns (20.00) y el Compañía B hace lo propio, a la misma hora, con el Mieres. El domingo (12.30) el Liceo B recibe al Telecable.

Balonmano

El OAR aplaza su duelo de este fin de semana contra el Sinfín de Santander en División de Honor Plata debido a la convocatoria internacional de Álex Chan (Estados Unidos) y Mile Mijuskovic (Montenegro). El duelo se jugará en diciembre. El Culleredo recibe el sábado (19.30 horas) en Tarrío al Luceros en Primera Estatal.

Voleibol

El Zalaeta se enfrenta fuera de casa el sábado (17.00 horas) al Santa Cruz Cuesta Piedra. En Primera División Femenina, el CV Oleiros visita el sábado (19.15) al Teis y el Ciudad de A Coruña recibe el domingo (12.00) al Oviedo. En Primera masculina el conjunto oleirense viaja para medirse a domicilio el sábado (17.00) al Covadonga asturiano.

Baloncesto.

Maristas aspira a continuar su racha de cuatro victorias consecutivas en Liga Femenina 2. Hoy (20.00 horas) visita al Adba Sanfer en Avilés.

Judo

El Palacio de los Deportes de Riazor se engalana el domingo desde las 9.30 horas con tatamis por el trofeo Teresa Herrera de judo. Participan más de 120 judocas de élite de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Judo Club Coruña, Shiai, Fibra, JK, Oleiros o Culleredo, entre otros, estarán representados.

Halterofilia

La coruñesa Irene Blanco participa el domingo (19.00 horas) en el Europeo sub 23 de Durrës (Albania) en la categoría de -77 kilos. Aspira a revalidar el oro que consiguió el año pasado. Ruth Fuentefría, su compañera en el Club Halterofilia Coruña, fue sexta en total olímpico en -69 kilos.