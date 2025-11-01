Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
2-2 | El Marineda se deja dos puntos en Tres Cantos
A Coruña
El Marineda cedió los dos primeros puntos de la temporada al empatar (2-2) en su visita a la pista del Tres Cantos. Alba Garrote adelantó a las coruñesas, pero las madrileñas remontaron. Efe Muñoz firmó el empate que ya nadie logró romper.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer