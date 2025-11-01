Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

2-2 | El Marineda se deja dos puntos en Tres Cantos

Marineda Hockey.

Marineda Hockey. / Cedida

RAC

A Coruña

El Marineda cedió los dos primeros puntos de la temporada al empatar (2-2) en su visita a la pista del Tres Cantos. Alba Garrote adelantó a las coruñesas, pero las madrileñas remontaron. Efe Muñoz firmó el empate que ya nadie logró romper.

