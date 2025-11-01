Voleibol | SF2
3-0 | El Santa Cruz Cuesta Piedra somete con dureza al Zalaeta
El equipo coruñés suma en Tenerife su tercera derrota consecutiva
A Coruña
El Zalaeta sabía que iba a la boca del lobo y, efectivamente, se quedó sin respuestas ante el Santa Cruz Costa Piedra. El equipo tinerfeño venció en tres sets (25-18, 25-9, 25-12) al coruñés en un duelo rápido. Las de Jorge Barrero no tuvieron opción de luchar ninguno de los parciales y sufrieron para responder a cada ataque de las canarias, serias candidatas al ascenso a la máxima categoría. Tercera derrota consecutiva para un Zalaeta que atraviesa una crisis de resultados.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer