3-0 | El Santa Cruz Cuesta Piedra somete con dureza al Zalaeta

El Zalaeta sabía que iba a la boca del lobo y, efectivamente, se quedó sin respuestas ante el Santa Cruz Costa Piedra. El equipo tinerfeño venció en tres sets (25-18, 25-9, 25-12) al coruñés en un duelo rápido. Las de Jorge Barrero no tuvieron opción de luchar ninguno de los parciales y sufrieron para responder a cada ataque de las canarias, serias candidatas al ascenso a la máxima categoría. Tercera derrota consecutiva para un Zalaeta que atraviesa una crisis de resultados.