Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Plata

3-3 | El Sant Cugat arruina el festival de Pablo Cancela

El Compañía cede un empate en casa tras mandar en el marcador durante 40 minutos

Pablo Cancela, ante el Sant Cugat.

Pablo Cancela, ante el Sant Cugat. / Iago López

RAC

A Coruña

El Compañía de María cedió un empate muy amargo en casa ante el Sant Cugat (3-3) después de mandar en el marcador durante 40 minutos. Los catalanes, que llegaban invictos a Elviña, golpearon primero, pero Vicente Soto y Pablo Cancela le dieron la vuelta al marcador de inmediato. El coruñés afianzó la ventaja de los de Riazor con otra diana. El Sant Cugat apretó en la segunda parte y consiguió el tanto del empate a tres minutos del final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents