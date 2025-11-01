Hockey sobre patines | OK Plata
3-3 | El Sant Cugat arruina el festival de Pablo Cancela
El Compañía cede un empate en casa tras mandar en el marcador durante 40 minutos
A Coruña
El Compañía de María cedió un empate muy amargo en casa ante el Sant Cugat (3-3) después de mandar en el marcador durante 40 minutos. Los catalanes, que llegaban invictos a Elviña, golpearon primero, pero Vicente Soto y Pablo Cancela le dieron la vuelta al marcador de inmediato. El coruñés afianzó la ventaja de los de Riazor con otra diana. El Sant Cugat apretó en la segunda parte y consiguió el tanto del empate a tres minutos del final.
