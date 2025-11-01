Balonmano
33-29 | El Culleredo se hace fuerte en Tarrío y doblega al Luceros
A Coruña
El Balonmán Culleredo consiguió la cuarta victoria de la temporada en Primera Estatal al superar (33-29) al Automanía Luceros en Tarrío. Nuno Loxo, Mario Crecente y Enrique Traba lideraron el ataque del conjunto que entrena Fernando Vázquez en un duelo que llegó muy igualado al descanso. Los cullerdenses subieron una marcha en el inicio del segundo tiempo y amasaron una ventaja de entre cuatro y cinco goles que los visitantes fueron incapaces de neutralizar.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer