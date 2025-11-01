33-29 | El Culleredo se hace fuerte en Tarrío y doblega al Luceros

El Balonmán Culleredo consiguió la cuarta victoria de la temporada en Primera Estatal al superar (33-29) al Automanía Luceros en Tarrío. Nuno Loxo, Mario Crecente y Enrique Traba lideraron el ataque del conjunto que entrena Fernando Vázquez en un duelo que llegó muy igualado al descanso. Los cullerdenses subieron una marcha en el inicio del segundo tiempo y amasaron una ventaja de entre cuatro y cinco goles que los visitantes fueron incapaces de neutralizar.