4-0 | El Dominicos vence al ritmo de Candamio y Tomás Villares

El Dominicos de esta temporada poco se parece al que tanto sufrió el curso pasado. El conjunto de la Ciudad Vieja consiguió su primera alegría en casa al golear (4-0) al Tordera. Los dobletes de Adrián Candamio y Tomás Villares, ambos en estado de gracia, permitieron al equipo coruñés mandar desde el inicio y dejar sin opciones al equipo catalán. Segunda victoria consecutiva y sensaciones al alza para un proyecto, el que dirige Pablo Togores, que pisa fuerte.