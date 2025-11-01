Hockey sobre patines | OK Plata
4-0 | El Dominicos vence al ritmo de Candamio y Tomás Villares
El equipo de la Ciudad Vieja golea con solvencia al Tordera y suma su primera victoria en casa
A Coruña
El Dominicos de esta temporada poco se parece al que tanto sufrió el curso pasado. El conjunto de la Ciudad Vieja consiguió su primera alegría en casa al golear (4-0) al Tordera. Los dobletes de Adrián Candamio y Tomás Villares, ambos en estado de gracia, permitieron al equipo coruñés mandar desde el inicio y dejar sin opciones al equipo catalán. Segunda victoria consecutiva y sensaciones al alza para un proyecto, el que dirige Pablo Togores, que pisa fuerte.
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Un Leyma inestable ante la locura de Tizona
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 2-2 | Paiva y Pérez rescatan al Liceo frente al Sant Just
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer