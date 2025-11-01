Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola

5-1 | El HC Coruña vuelve a perder por goleada

Lucía Velo.

Lucía Velo. / Manu Boutureira

RAC

A Coruña

El HC Coruña no pudo dar continuidad al triunfo que sumó la semana pesada. Volvió a perder y lo hizo, de nuevo, por una amplia diferencia (5-1) en su visita al Sant Cugat de Cris Diz. Anna Bulló fue la única goleadora de las coruñesas. Firmó el 2-1 en el primer tiempo, pero las catalanas machacaron en el segundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents