5-1 | El HC Coruña vuelve a perder por goleada

El HC Coruña no pudo dar continuidad al triunfo que sumó la semana pesada. Volvió a perder y lo hizo, de nuevo, por una amplia diferencia (5-1) en su visita al Sant Cugat de Cris Diz. Anna Bulló fue la única goleadora de las coruñesas. Firmó el 2-1 en el primer tiempo, pero las catalanas machacaron en el segundo.